Coinvolto in un incidente sulla Cilentana: non ce l’ha fatta Agostino Diotiaiuti

Non ce l’ha fatta Agostino Diotiaiuti, l’operaio di 54 anni coinvolto nella giornata di venerdì in un grave incidente stradale sulla Cilentana.

L’incidente

C’erano volute circa due ore per estrarlo dalle lamiere del suo furgone andatosi a scontrare contro un autocisterna tra gli svincoli di Poderia e Centola. Trasferito all’ospedale di Salerno era stato sottoposto ad un delicato intervento.

Ieri per lui era scattata anche la macchina della solidarietà per donare sangue. Questa mattina una navetta era stata organizzata per raggiungere il Ruggi. Poi, durante la mattinata, è arrivata la notizia del decesso.

Grande il dolore nella comunità di Camerota. Agostino Diotiaiuti era conosciuto e benvoluto. Dipendente di un’azienda del posto è rimasto coinvolto nell’incidente che gli è costata la vita propria mentre lavorava. La vittima lascia la moglie e due figli.