Coinvolto in un incidente stradale in Emilia: morto 36enne di Sassano

Non ce l’ha fatta Walter Femminella, il 36enne originario di Sassano che da giorni lottava tra la vita e la morte presso l’ospedale Maggiore di Bologna. L’uomo, conosciuto da tutti come “Wolly”, si è spento oggi a seguito delle gravissime ferite riportate in un drammatico sinistro avvenuto tre giorni fa. La notizia si è subito diffusa lasciando sgomente due comunità: quella di Molinella, dove viveva e lavorava, e quella del suo paese d’origine.

La ricostruzione dell’incidente in via Malvezza

Il fatale impatto si è verificato nel territorio di Molinella, lungo via Malvezza. Sebbene le cause specifiche siano ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, una prima ricostruzione evidenzia come Femminella abbia perso improvvisamente il controllo della Smart sulla quale viaggiava. La vettura è finita fuori strada, schiantandosi contro il muretto di recinzione di una villetta.

L’impatto è stato descritto come “violentissimo”, al punto da danneggiare parte della struttura in muratura. Le condizioni del 36enne erano apparse subito disperate: estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco, era stato rianimato a lungo dai sanitari del 118 sul posto, prima di essere trasferito d’urgenza in elisoccorso al nosocomio bolognese, dove purtroppo è avvenuto il decesso.

La passione per i motori e il ricordo di “Wolly”

Walter Femminella era una figura molto nota e stimata, specialmente nell’ambiente dei motori, che rappresentavano per lui sia un lavoro che una grande passione. Da anni operava come meccanico presso l’officina Essecorse di via Morosini.

Sui suoi profili social, numerosi scatti testimoniano la sua dedizione e competenza: immagini che lo ritraggono al lavoro su veicoli sportivi e auto da corsa, incluse quelle relative al suo impegno come meccanico nelle competizioni della Porsche Cup. Walter lascia la compagna e due figli piccoli, in un dolore che unisce amici, colleghi e familiari.