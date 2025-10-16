“City Live”, parola ai cittadini: intervista al sindaco di Rutino, Giuseppe Rotolo

La politica a portata di mano con approfondimenti e domande fatte dai cittadini ai nostri amministratori locali

A cura di Redazione Infocilento

City Live – Parola ai Cittadini, il programma di Maria Emilia Cobucci in onda ogni giovedì alle ore 21:15 in diretta sul canale 79 del digitale terrestre.

La politica a portata di mano con approfondimenti e domande fatte dai cittadini e non solo, ai nostri amministratori locali e da questa settimana anche una novità.

Sono cinque le nuove rubriche che interesseranno i sindaci del territorio: “Dietro la fascia”, “Faccia a faccia”, “Parola ai cittadini”, “Tra sogni e realtà” e “Benvenuti a….”.

Cinque momenti importanti durante i quali i sindaci risponderanno a diverse domande che interesseranno il Comune di appartenenza.

Nella puntata di oggi, il sindaco di Rutino, Giuseppe Rotolo.

Stories

Blitz antidroga ad Eboli
Incidente sulla Bussentina, giallo sulla dinamica
Incendi in Cilento, arrestato piromane
Pioggia di fondi per la viabilità
Edmondo Cirielli candidato presidente alla regione Campania
Eboli, sanzioni contro gli incivili
Torna il Premio Primula d’Oro
Incidente sulla Cilentana, morto Luigi Santi
Ogliastro Cilento, lettera minatoria al sindaco Michele Apolito
Emergenza siccità, chiude il rifugio Cervati
