Cilento sulle due ruote: ad Ascea Marina la tappa del Campionato Invernale Vespa 2026

Il fascino intramontabile della Vespa e la precisione della regolarità sportiva approdano sulle coste del Cilento. Il prossimo 15 marzo, Ascea Marina diventerà il palcoscenico di un evento di rilievo nazionale: la tappa del Campionato Invernale area Sud Italia.

L’iniziativa, curata nei minimi dettagli dal Vespa Club Vallo della Lucania sotto l’egida del presidente Francesco Pappacena, rappresenta un momento cruciale per il calendario vespistico della stagione 2026.

Un doppio appuntamento di prestigio regionale e nazionale

L’evento di Ascea Marina non sarà soltanto una prova di forza per i piloti del meridione, ma assumerà una valenza strategica grazie a una formula “doppia”. La competizione sarà infatti valida anche per il Campionato Regione Campania di regolarità 2026. Questa sinergia organizzativa vede il Vespa Club Vallo della Lucania agire in stretta collaborazione con gli storici partner del Vespa Club Avellino, rafforzando il legame tra le diverse realtà campane. Il percorso della regolarità regionale troverà poi il suo epilogo nel mese di ottobre, grazie all’impegno del Vespa Club Salerno e del suo presidente Marco Voccia.

I protagonisti e la direzione tecnica

L’eccellenza della manifestazione è garantita dalla presenza dei vertici sportivi del Vespa Club d’Italia. La supervisione tecnica sarà affidata a Vincenzo Vitrioli, Direttore Sportivo Nazionale, coadiuvato da Giuseppe Ruggiero, collaboratore per la regione Campania. In pista sono attesi specialisti e appassionati provenienti da tutto il Sud Italia, pronti a sfidarsi al centesimo di secondo. Tra i nomi più attesi spicca quello di Massimo Pellegrino, ambasciatore cilentano e già protagonista in numerose competizioni su scala nazionale, che correrà con il supporto dell’associazione I LIKE BIVIO.

Tradizione e contaminazioni: lo stile Roadmaster Garage

Ad arricchire la giornata di sport e motori non mancheranno le incursioni stilistiche di rilievo. Durante l’evento sarà presente il ROADMASTER GARAGE, che promette di portare un tocco di estetica e cultura “American style” nel cuore di Ascea.