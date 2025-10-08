Cilento: nascono i presidi territoriali del progetto “Ben-Essere Mediterraneo”

I presidi territoriali saranno inaugurati inaugurati il 10 ottobre in occasione della Giornata mondiale della salute mentale

Supporto psicologico

Saranno inaugurati venerdì 10 ottobre, in occasione della Giornata Mondiale della salute mentale, i Presidi territoriali salernitani del progetto “Ben-Essere Mediterraneo”, selezionato dall’Impresa Sociale “Con i Bambini”, nell’ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile, che darà sostegno e concretezza ad attività orientate al supporto psicologico di minori in difficoltà.

La giornata

Alle ore 10:30, in occasione dell’inaugurazione dei tre Presidi di Roccadaspide, Pollica e Vallo della Lucania, si terrà una conferenza stampa presso il Presidio di Roccadaspide, sito in Piazza Sindaco Giuseppe Crescella, 1 (adiacente alla Chiesa della natività di Maria). Saranno luoghi di ascolto dove figure professionali, come educatori, psicologi e nutrizionisti, daranno supporto agli adolescenti coinvolti nel progetto e, in generale, alle famiglie che vorranno usufruire delle opportunità previste dal progetto.

Alle 16:30, a Pollica, “epicentro” della Dieta Mediterranea, al Castello dei Principi Capano, in Via Matteo Mazziotti, sono previsti tre forum diretti da esperti del settore, per dialogare con i presenti sulla tematica del disagio psicologico dovuto ai disturbi alimentari.  Molto interessanti le tematiche affrontate, che riguarderanno i seguenti argomenti:  1) Le parole: rischio o opportunità?! Relazioni autentiche e intelligenza artificiale: educare gli adolescenti tra emozioni, corpo e algoritmi 2) Cibo che parla: filosofia dell’educazione e disordini del sentire 3) Oltre la fragilità: paideia come cura e rigenerazione del sé Ente capofila del progetto è la Cooperativa Soc.

La Città della Luna, che può contare sulla collaborazione di validissimi partner territoriali, come la Fondazione Future Food Institute ETS, partner per l’innovazione e il coinvolgimento educativo; il Comune di Roccadaspide, con il Centro di implementazione locale; l’ASL Salerno – Dipartimento di Prevenzione U.O.S.D. Promozione della Salute, con il supporto sanitario e operativo; l’Associazione per lo Sviluppo delle Valli del Cilento Interno, partner per l’integrazione territoriale; Operatori di pace odv e HERMES SOC. COOP. SOC., partner per il coinvolgimento comunitario; le Scuole IIS “Parmenide” di Vallo della Lucania e IOC “Parmenide” di Roccadaspide, partner per l’educazione e la sensibilizzazione giovanile; il Piano Sociale di Zona S07 – comune capofila Roccadaspide e S08 Vallo della Lucania, al fine di rilevare bisogni, coordinare interventi e tessere la rete di supporto intorno agli adolescenti.

Un progetto che nasce per affrontare il disagio psicologico giovanile, con un focus specifico sui disturbi del comportamento alimentare e che mira a costruire un ecosistema di supporto territoriale, in grado di affrontare tali problematiche negli adolescenti, attraverso un approccio preventivo ed educativo.

