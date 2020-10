Padula, nasce Askolto: uno sportello on line per supporto psicologico

Nel corso degli ultimi anni, gli episodi depressivi nei teenager sono aumentati dall’8,1% al 13,2%. Durante il periodo di lockdown la percentuale aumenta ancora, si stima intorno al 30%. In un difficile momento storico come quello attuale, il Forum dei Giovani di Padula si è interrogato su cosa avrebbe potuto fare per supportare chi sta vivendo un momento di difficoltà psicologica.

Askolto è uno sportello online che permette di ricevere un primo supporto psicologico da parte di esperti del settore che a titolo volontario, anonimo e gratuito hanno sposato questa causa, a chi ha una qualsiasi problematica ma ha timore di esporsi.

“Compilando l’apposito modulo, è possibile inviare una richiesta in totale e garantito anonimato, e di ricevere una risposta che solo il diretto interessato potrà leggere – spiegano dal Forum dei Giovani . Sui nostri canali social troverete un link che apre un modulo Google: dopo aver inserito un nome utente e una password che garantisce il proprio anonimato ed aver esposto il proprio problema, nel giro di qualche ora verranno caricate le risposte di un esperto in una cartella a cui solo il diretto interessato potrà accedere e leggere la risposta”.