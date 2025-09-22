“Cilento KIBS”: nasce l’infrastruttura di servizi innovativi a sostegno di imprese e comunità, ecco di cosa si tratta

Pensato per rafforzare le capacità locali e accompagnare in modo continuativo i processi di crescita e innovazione

Cilento Kibs

Sistema Cilento S.C.p.A. – Agenzia di Sviluppo Locale – annuncia l’avvio operativo del programma “Cilento KIBS – Knowledge Intensive Business Services”, un’infrastruttura stabile di servizi avanzati a supporto dello sviluppo economico, sociale e professionale del territorio.

Pensato per rafforzare le capacità locali e accompagnare in modo continuativo i processi di crescita e innovazione, il programma si rivolge a imprese, cittadini, enti del terzo settore e aziende agricole, con l’obiettivo di mettere a disposizione strumenti operativi qualificati e pienamente accessibili. Le sei linee di intervento – finanza agevolata, digitalizzazione, consulenza strategica, formazione, eventi, prodotti e servizi funzionali allo sviluppo del territorio – operano come leve sinergiche all’interno di un ecosistema integrato e coerente con le vocazioni del territorio cilentano. È già operativo il servizio di finanza agevolata, che prevede una fase gratuita di preanalisi e consulenza individuale con un esperto del team, finalizzata a valutare l’accesso alle principali misure agevolative disponibili.

Contestualmente, è aperta la manifestazione d’interesse rivolta a consulenti e professionisti locali, con l’obiettivo di attivare una rete di competenze radicate sul territorio e coinvolgerle nelle diverse linee del programma.

«Cilento KIBS nasce da una visione precisa: dotare il territorio di un’infrastruttura capace di generare valore in modo continuativo, attraverso servizi strutturati e collaborazioni qualificate. È uno strumento che rafforza le Amministrazioni, supporta le imprese e valorizza chi, ogni giorno, contribuisce allo sviluppo dei nostri Comuni.», così avv. Marco Sansone, Presidente di Sistema Cilento S.C.p.A.

«Abbiamo immaginato e strutturato Cilento KIBS come un presidio operativo, costruito sulle esigenze reali del territorio. Un sistema pensato per integrare competenze, sostenere i percorsi di crescita, promuovere nuove professionalità locali. È un programma che lavora in profondità, per connettere, qualificare e attivare risorse già presenti, trasformandole in motore di sviluppo condiviso.», a dirlo è il dott. Daniele D’Amato, Coordinatore del Programma.

Ulteriori informazioni sono disponibili attraverso due siti dedicati: Manifestazione d’interesse per professionisti: https://cilentokibs.it/ Modulo per la preanalisi gratuita: https://cilentokibs.it/finanza-agevolata-2/

