Cilento in tavola: Cristian Santomauro, Giovanna Voria e l’agronoma Rosa Pepe ospiti di “Indovina chi viene a cena” su RAI 3

Un’occasione per scoprire come la tradizione cilentana possa diventare modello di sviluppo sostenibile

Giovanna Voria, Ambasciatrice Dieta Mediterranea

Stasera, alle 21:20 su RAI 3, il programma d’inchiesta “Indovina chi viene a cena” dedica la sua prima puntata alla sana alimentazione ed alla Dieta Mediterranea.

Gli ambasciatori

Tra i protagonisti della serata ci saranno tre volti noti del territorio, tutti legati alla promozione della dieta mediterranea e alla valorizzazione dei prodotti locali: Cristian Santomauro, figlio del Cilento, ormai pizzaiolo di fama che ha trasformato la cucina cilentana in un laboratorio di sapori antichi e innovativi; Giovanna Voria, ambasciatrice della Dieta Mediterranea e conduttrice di iniziative agro‑alimentari nel Parco Nazionale del Cilento; Rosa Pepe, agronoma e ricercatrice instancabile.

La puntata, condotta da Sabrina Giannini, si inserisce nella stagione 2025 di “Indovina chi viene a cena”, che quest’anno ha dedicato una serie di approfondimenti ai centenari del Cilento e alle loro abitudini alimentari. Il programma, oltre a essere trasmesso in prima serata, è disponibile in streaming su RaiPlay, così da permettere a tutti gli appassionati di seguirlo in diretta o on‑demand.

Il Cilento, quello “bello”

Durante la serata Cristian, Giovanna e Rosa parleranno delle sfide e delle opportunità per il territorio e di come il Cilento orgogliosamente riesca ancora, seppur faticosamente, a rappresentare un esempio positivo: dalla lotta all’obesità infantile, alla promozione di filiere corte che riducano l’impatto ambientale, alla conservazione delle abitudini tramandate e da tramandare alle nuove generazioni.

