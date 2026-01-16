“Cilento in Rete”, boom dell’ospitalità: sette anni di crescita e dati record nel 2025

Nata nel 2019 come sfida ambiziosa tra imprenditori, la rete d’impresa “Cilento in Rete” celebra oggi i risultati di un percorso settennale che ha trasformato radicalmente il volto dell’accoglienza nel nostro territorio. I dati del consuntivo 2025, analizzati in collaborazione con il Franco Grasso Revenue Team, azienda leader nel settore, confermano una crescita strutturale senza precedenti.

Una crescita costante: dal 2019 ad oggi

Dal suo esordio, la Rete ha vissuto una progressione inarrestabile. Partendo da un nucleo ristretto di pionieri, oggi contiamo 31 strutture attive (tra Hotel, Villaggi, Residence ed Extra-alberghiero) distribuite su 11 comuni, per un totale di oltre 4.000 posti letto. Il dato più significativo riguarda la progressione tariffaria: se nel 2019 il Ratepar (ricavo medio per camera disponibile) si attestava sui 61 €, nel 2025 abbiamo raggiunto la cifra record di 100 €, con un incremento di valore che si riflette direttamente sulla solidità delle nostre aziende.

Investire nel futuro: Qualità e Recensioni

Questa crescita non è rimasta solo sulla carta. L’aumento strutturale degli utili ha permesso a ogni retista di reinvestire costantemente. “Ogni azienda della nostra Rete è cresciuta internamente”, dichiara il Presidente di Cilento in Rete. “Gli utili sono stati trasformati in ristrutturazioni, ammodernamenti tecnologici e aumento dei posti letto. Il risultato più gratificante? Il miglioramento costante del sentiment degli ospiti: le recensioni positive sono aumentate di pari passo con i prezzi, dimostrando che il mercato riconosce e premia l’innalzamento della qualità dei nostri servizi.”

Le dichiarazioni del Presidente

“Questo percorso è un esempio di eccellenza per l’intero Mezzogiorno,” continua il Presidente. “Siamo passati dall’intuizione alla scienza del dato. La crescita delle capacità imprenditoriali dei nostri associati è il vero cuore del successo: oggi l’albergatore cilentano non subisce il mercato, ma lo governa attraverso la formazione e la condivisione. Questo risultato è figlio dell’analisi continua e della partnership strategica con il Franco Grasso Revenue Team, che ci ha fornito gli strumenti per leggere il mercato in tempo reale e massimizzare ogni singola opportunità.”

Il valore della condivisione e i dati 2025

Il 2025 si chiude con numeri da primato: un’occupazione media annua del 42% che tocca punte del 95% ad agosto e del 72% a giugno. Un successo trainato dalla capacità di fare sistema, scambiarsi dati e adottare politiche di prezzo dinamiche che hanno protetto il territorio dalle fluttuazioni negative registrate in altre zone d’Italia.

Appuntamento a Febbraio: Verso la Terza Edizione dell’Evento di Rete

Per celebrare questi traguardi e tracciare la rotta per il futuro, Cilento in Rete annuncia la terza edizione del suo grande evento annuale, che si terrà a Febbraio 2026. Un momento di confronto aperto a tutti gli operatori del settore.”Il Cilento non è più solo una destinazione, è un metodo,” conclude il Presidente. “Invitiamo tutti i colleghi albergatori a unirsi a noi a febbraio. Non restate a guardare il futuro dalla finestra: venite a scoprire come abbiamo trasformato i dati in benessere per le nostre aziende e per il nostro territorio. Insieme, il limite non è l’orizzonte, ma la nostra voglia di crescere.”