Cilento: due Comuni aderiscono alla campagna “Ripudia” di Emergency contro i conflitti nel mondo

Le Amministrazioni Comunali di Campora e Salento hanno aderito alla campagna “RIPUDIA” promossa da Emergency, riconoscendo l’importanza di ripudiare la guerra in ogni sua forma e di promuovere iniziative per la costruzione di una società pacifica.

La campagna di Emergency

Emergency ha promosso una campagna di sensibilizzazione intitolata “RIPUDIA” mirante proprio a sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni italiane sul valore dell’articolo 11 della Costituzione. La campagna riafferma convintamente l’importanza e l’adesione al principio fondamentale sancito dall’art. 11 della Costituzione, il quale enuncia: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”.

Un gesto simbolico per dire “No” alle guerre

L’adesione alla campagna prevede, come gesto simbolico, semplice e tangibile l’affissione dello striscione “Questo Comune RIPUDIA la guerra” presso la sede municipale; un’iniziativa che vuole sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della pace e del rifiuto della violenza.

Di recente anche altri Comuni del Cilento avevano aderito alla campagna di Emergency, come San Giovanni a Piro, Futani e Moio della Civitella.