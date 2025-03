Cilento: Comuni insieme per la gestione delle attività di Protezione Civile, Vallo della Lucania capofila

Avviato l’iter per la sottoscrizione di un protocollo d’intesa, tra diversi comuni del Cilento, finalizzato alla gestione comune delle attività di Protezione Civile e per l’organizzazione dei relativi servizi.

I comuni interessati

Il protocollo d’intesa riguarda il Comune di Comune di Vallo della Lucania, come ente capofila e i comuni di Ascea, Gioi, Castelnuovo Cilento, Ceraso, Futani, Novi Velia, Perito. L’obiettivo è partecipare in forma aggregata all’avviso pubblico regionale che assegna contributi per interventi finalizzati alla predisposizione, applicazione e diffusione dei piani di protezione civile; in questo modo gli Enti si doteranno di uno strumento adeguato, razionale ed efficiente che operativamente consenta interventi immediati ed efficaci.

Tra gli interventi finanziabili la redazione/aggiornamento del Piano Protezione Civile comunale, in conformità alla vigente normativa in materia; l’acquisto di forniture necessarie all’espletamento delle attività di protezione civile, mancanti alla dotazione del Richiedente/i, delle associazioni di volontariato e delle altre Amministrazioni e soggetti pubblici presenti sul territorio, finalizzate al ripristino e/o adeguamento della dotazione del Centro Operativo Comunale /Intercomunale; la realizzazione di iniziative di informazione alla popolazione sui rischi prevalenti sul proprio territorio ed i relativi comportamenti da seguire, e di attività volte ad accrescere la resilienza della comunità, favorendo la diffusione della conoscenza e della cultura di protezione civile.