Cilento, ecco il “Cammino delle Terre della Dieta Mediterranea”. Comuni puntano sul turismo lento

Anche il Comune di Ogliastro Cilento ha approvato l’adesione al Protocollo d’Intesa per la valorizzazione del “Cammino delle Terre della Dieta Mediterranea”. La delibera n. 97 del 12 settembre 2025 sancisce l’impegno dell’ente a promuovere un itinerario turistico specificamente rivolto ai camminatori e agli amanti del “Turismo Lento”.
I comuni coinvolti
Il progetto, che coinvolge anche altri comuni come Ascea, Casalvelino, Pollica, San Mauro Cilento, Serramezzana, Montecorice, Castellabate, Agropoli, Cicerale, Giungano, Trentinara e Capaccio Paestum, mira a valorizzare le tradizioni locali e a promuovere lo sviluppo del territorio.
L’iniziativa, che include la collaborazione con il Parco Archeologico di Paestum e Velia e il Parco Nazionale del Cilento, non comporta alcuna spesa a carico del bilancio comunale.