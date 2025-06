Cilento, addio al Professor Giacomo Rodio: instancabile promotore culturale e sociale

Il Cilento piange la scomparsa del professor Giacomo Rodio, figura di riferimento nel panorama culturale e sociale del territorio. Presidente della Pro Loco di Ceraso per molti anni, Rodio è stato conosciuto e stimato per la sua dedizione instancabile alla promozione della cultura, del volontariato e della musica.

Il cordoglio

Uomo di grande eleganza e profonda umanità, ha saputo coniugare l’impegno civico con una forte passione per le arti, contribuendo in modo concreto alla crescita del tessuto associativo e culturale locale. Numerosi i messaggi di cordoglio apparsi in queste ore sulle piattaforme social, testimonianza dell’affetto e della stima che circondavano il professore.

Un esempio e una fonte di ispirazione

Tra i tanti, colpiscono le parole di chi lo ricorda come «una guida, un esempio e una fonte di ispirazione», sottolineando come Rodio abbia trasmesso l’amore per la musica e per il territorio alle nuove generazioni.