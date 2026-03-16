Ciclismo: successo per la 10^ Cronometro dei Templi

In una suggestiva cornice di pubblico, nel cuore dell’area archeologica di Paestum, si è svolta la 10ª Cronometro dei Templi, una gara organizzata dall’Associazione Cilento Bike Ciclidea, in collaborazione con CSI e FCI, e con il patrocinio del Comune di Capaccio Paestum.

La manifestazione

La manifestazione ha attirato appassionati delle due ruote, suddivisi in diverse categorie in base all’età e al sesso. Inoltre, per il decennale della manifestazione, è stata organizzata anche la prima edizione della Cronosquadre dei Templi, una gara tra team composti da quattro componenti che si è svolta sabato pomeriggio.

Il percorso della cronometro si è sviluppato su una distanza di 11 chilometri, tra l’area archeologica e le zone limitrofe. Circa 25 le squadre che hanno scelto di iscriversi alla gara, per un totale di oltre 200 atleti. La manifestazione si è rivelata un successo, sia dal punto di vista sportivo sia per la partecipazione del pubblico.