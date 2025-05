“Cicerale In Tour”: dal cuore del Cilento all’Italia intera, a ritmo di musica

Nato nel 2022, “Cicerale In Tour” è frutto della passione condivisa per la musica e per l’energia unica di questi eventi. In poco tempo ha preso forma anche online, attraverso una community attiva su Instagram e Facebook. Ogni post, ogni condivisione diventa un invito a vivere insieme l’emozione di un’esperienza unica. Affermano gli ideatori del club: “Il cuore del progetto? Essere sempre in prima fila, vicino all’energia dei performer e del pubblico, per sostenere e vivere ogni evento come una festa indimenticabile”. Perché la musica, quando è condivisa, diventa esperienza collettiva e memoria viva.

Dagli esordi con Nostalgia 90 a una scia di successi

Il format Nostalgia 90 è un vero e proprio viaggio nel tempo che riporta il pubblico agli anni Novanta, tra hit indimenticabili, luci stroboscopiche e atmosfere da discoteca vintage. Un salto nel passato che risveglia emozioni quasi dimenticate e fa ballare ogni generazione. Ma il fan club non si ferma qui: segue con entusiasmo anche le sonorità tutte italiane di Febbre Italiana, il folklore remixato di Dance Tarantella, e le vibrazioni più recenti di Memories2000, per un’esperienza musicale a 360 gradi.

Una bandiera, una community, una passione

La varietà dei generi e dei decenni fa sì che ogni evento possa sorprendere, regalando qualcosa di nuovo e di emozionante. Con la loro inconfondibile bandiera, i membri del fan club sono ormai una presenza fissa e riconoscibile durante ogni evento, testimoniando con entusiasmo il potere aggregante della musica e la forza di una comunità che si ritrova, balla, canta e si diverte… sempre sotto il palco. Non è solo musica, è una famiglia che cresce e si fa sentire in ogni città.

La dichiarazione degli ideatori del club: “Il nostro tour è iniziato nel cuore del Cilento, e da lì è cominciata l’avventura che ci ha portato a girare l’Italia, seguendo la musica e portando ovunque la nostra energia contagiosa”. Ogni tappa è l’occasione per scrivere un nuovo capitolo di un viaggio che cresce, si arricchisce e si radica sempre più nel cuore delle persone.