Chirurgia oncologica robotizzata: la Casa di Cura “Cobellis” eccellenza nazionale

La Casa di Cura Cobellis a Vallo della Lucania è da anni un punto di riferimento nel panorama

sanitario territoriale e nazionale grazie ai risultati encomiabili raggiunti nell’ambito delle prestazioni

fornite. Il personale medico altamente qualificato, il supporto di tecnologie all’avanguardia,

l’organizzazione e la gestione ottimale, nonché la costante attenzione rivolta al paziente, sempre

accolto con professionalità e premura, hanno contribuito a questo successo. La Clinica offre, inoltre,

la possibilità di curarsi con i più alti standard internazionali.

Le eccellenze

Tra le eccellenze presenti si segnala la Chirurgia Oncologica, inserita nella Rete Oncologica della

Regione Campania e accreditata per ben 11 patologie: colon, retto, fegato, stomaco, pancreas,

endometrio, mammella, prostata, vescica, rene e tiroide.

Le sfide affrontate dalla Clinica Cobellis nella cura dei tumori sono quotidiane e impegnative e

hanno come finalità il lavoro concepito in un’ottica di modernità, con l’integrazione di più terapie,

valutate da una équipe multidisciplinare che può contare sul supporto di una diagnostica sofisticata,

di ultima generazione, con apparecchiature e tecnologie per la diagnosi in ogni ambito medico.

Tra i trattamenti mininvasivi praticati, che puntano a implementare l’innovazione, c’è l’utilizzo della

Chirurgia Robotica, valorizzata dalla presenza in Clinica del Prof. Riccardo Memeo, Direttore della

Chirurgia Epato Bilio Pancreatica dell’Ospedale Miulli e dell’Università LUM di Bari.

Le dichiarazioni

“Mi occupo del trattamento dei tumori del fegato, pancreas e vie biliari – dichiara quest’ultimo –

molto diffusi e comuni, ed espressione dell’epoca moderna per cui bisogna essere pronti e preparati

ad affrontarli usando tutte le possibilità che ci offre la tecnologia con approcci multidisciplinari,

così come accade nella Casa di Cura Cobellis, luogo in cui è salvaguardata la sicurezza a 360 gradi.

Qui ogni paziente è un’opportunità per fare la differenza. La Chirurgia Robotica agevola i decorsi e

le dimissioni, riduce il dolore, con vantaggi che si impattano nella fase post-operatoria; inoltre, le

tempistiche più celeri di attuazione permettono la cura di più pazienti contemporaneamente”.

Il Prof. Memeo così prosegue: “Sento di consigliare a chiunque abbia problemi oncologici di questa

natura di rivolgersi con la massima fiducia alla struttura sanitaria in questione, che è completa sotto

tutti i punti di vista e dove ho anche la possibilità di collaborare e lavorare in sinergia con il Prof.

Restini, specialista dalla solida esperienza”.

La casa di cura Cobellis

La casa di cura Cobellis si avvale di una squadra affiatata in cui il team di oncologia è composto da

professionisti altamente qualificati che si occupano della diagnosi, della terapia e del follow-up dei

pazienti oncologici; la diagnostica per immagini si avvale di tecnologie di ultima generazione; i

patologi lavorano per individuare e caratterizzare le malattie tumorali utilizzando tecnologie

avanzate; i chirurghi raccolgono ogni sfida proposta dalle malattie oncologiche. Inoltre, la Terapia

Intensiva Post-operatoria è un’altra area di specializzazione fondamentale, in cui i pazienti ricevono

cure e assistenza di alta qualità in un ambiente sicuro e confortevole.

In sintesi, la Casa di Cura Cobellis di Vallo della Lucania è un punto di riferimento importante per

la salute pubblica nel territorio, grazie alla sua eccellenza nella cura e nella ricerca.

La presenza di una struttura sanitaria di questo livello è effettivamente un’opportunità per la nostra

comunità, poiché consente di accedere a servizi di alta qualità senza dover necessariamente

allontanarsi dal territorio di residenza.