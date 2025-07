Cessione del titolo sportivo dell’U.S. Agropoli, la società smentisce

Si è diffusa in queste ore l’ipotesi di una cessione del titolo sportivo dell’Unione Sportiva Agropoli 1921. Una notizia che ha fatto il tam tam tra i tifosi, preoccupati per il futuro della società. Tuttavia dalla dirigenza bianco-azzurra non si è fatta attendere la replica.

La smentita

Il DG Costabile Mondelli ha smentito categoricamente questa ipotesi e in particolare la possibilità di uno scambio del titolo di Eccellenza con quello del Campagna, che milita nel campionato di Promozione.

Lo stesso Direttore Generale ha commentato così la notizia: “Apprendo con stupore quest’ultima notizia, ma rassicuro il popolo sportivo agropolese che la società non ha nessuna intenzione di scambiare il titolo sportivo, né tantomeno ripartire da categorie inferiori”.

“Nonostante il periodo di difficoltà per le note vicissitudini societarie – spiega Mondelli – in questo momento stiamo cercando di fare cerchio e ripartire con la coesione di tutti gli imprenditori che amano l’U.S. Agropoli 1921 per cercare di salvaguardare la matricola e di assicurare un futuro ai delfini”.

“Tutte le istituzioni ci sono vicine e a breve cercheremo di dare notizie più concrete per quanto riguarda il destino della società che sta a cuore a noi come a tanti sportivi che hanno sempre sostenuto questa squadra”, conclude il direttore generale agropolese.