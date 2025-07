Certosa di Padula aperta anche il martedì: il Comune chiede l’estensione dell’orario e l’uso gratuito di altri spazi monumentali

L’Amministrazione comunale di Padula, guidata dalla sindaca Michela Cimino, a seguito della decisione recentemente comunicata dalla Direzione regionale Musei Campania di garantire l’apertura continuativa della Certosa di San Lorenzo anche il martedì durante il periodo estivo (luglio e agosto) — accogliendo così la richiesta avanzata dalla stessa Amministrazione a marzo dello scorso anno, nella nota integrativa all’accordo di valorizzazione stipulato tra il Polo Museale della Campania e il Comune di Padula — ha tuttavia ribadito la necessità di estendere tale apertura anche ai mesi di marzo, aprile e maggio.

La richiesta

Si tratta infatti di un periodo caratterizzato da un significativo afflusso di visitatori, in particolare in occasione delle gite scolastiche e delle festività primaverili, che ha evidenziato l’importanza di garantire l’accesso alla Certosa anche nella giornata tradizionalmente destinata alla chiusura settimanale.

Per facilitare l’attuazione della misura, il Comune ha suggerito, in caso di eventuali carenze di personale, di valutare l’abolizione del turno notturno, sul modello già adottato in altri musei nazionali. Una proposta che punta a ottimizzare le risorse disponibili senza rinunciare a un servizio pubblico essenziale per il turismo e la cultura del territorio.

Tra le altre richieste avanzate dall’Amministrazione comunale, vi è anche quella di poter utilizzare gratuitamente – e senza oneri di locazione o gestione conto terzi – tutti gli ambienti della parte monumentale della Certosa, inclusi la “Casa alta” e il Parco, entrambi di proprietà del Ministero. L’obiettivo è quello di agevolare la realizzazione di eventi culturali e manifestazioni pubbliche finalizzate alla valorizzazione e promozione del monumento.

L’esperienza

Inoltre, per migliorare l’esperienza di visita e garantire la sicurezza in spazi di capienza limitata, è stato chiesto che i gruppi turistici in visita alla Certosa non superino le 55 persone ciascuno.

Le altre proposte avanzate dal Comune saranno rese note nel corso di un incontro pubblico che si terrà al termine della procedura di affidamento per la gestione della biglietteria e dei servizi connessi alla promozione della Certosa di San Lorenzo e dei musei civici di Padula.

Un dialogo istituzionale che mira a rendere il patrimonio culturale del Vallo di Diano sempre più accessibile, vivibile e al centro di strategie di sviluppo sostenibile.