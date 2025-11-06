Cerca funghi ma si perde sulle montagne: ritrovato dopo ore di ricerca

Le squadre di soccorso lo hanno individuato dopo diverse ore affidando il malcapitato alle cure dei sanitari

A cura di Redazione Infocilento

Nella tarda mattinata di oggi, in località Lappe del comune di Acerno, al termine di lunghe operazioni di ricerca, è stato localizzato e recuperato un uomo di 60 anni, residente ad Acerno, che risultava disperso dopo essersi addentrato nella vegetazione alla ricerca di funghi.

La squadra di ricerca

Le ricerche sono state attivate nella serata di ieri, su disposizione della Prefettura di Salerno, nell’ambito del Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, dopo che la moglie dell’uomo segnalava al numero d’emergenza 112 il mancato rientro del coniuge.

Le operazioni si sono svolte in un’area particolarmente impervia, caratterizzata da fitta vegetazione e tratti di strada sterrata. I Carabinieri della Compagnia di Battipaglia e le squadre di soccorso intervenute hanno lavorato per ore, battendo la zona palmo a palmo fino al ritrovamento del 60enne, individuato in un dirupo ma in buone condizioni di salute.

Trasferimento in ospedale

L’uomo è stato recuperato dall’elisoccorso del 118 e trasportato all’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno per accertamenti medici

