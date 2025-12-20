Ceraso, scuola primaria: ecco la sede a partire dal prossimo gennaio

Il trasferimento avverrà dalla sede temporanea di Santa Barbara al plesso definitivo di via Ebner

La scuola primaria di Ceraso resterà chiusa lunedì 22 dicembre 2025 per consentire l’avvio delle operazioni di trasferimento dalla sede temporanea di Santa Barbara al plesso definitivo di via Ebner. Le attività didattiche riprenderanno regolarmente il 7 gennaio 2026 nella sede di Ceraso, al termine della pausa natalizia.

L’ordinanza del primo cittadino

A stabilirlo è il Sindaco Aniello Crocamo con ordinanza sindacale che disciplina le modalità e i tempi del rientro della scuola primaria nella propria sede storica. Il provvedimento si inserisce nel percorso di completamento dei lavori di efficientamento energetico dell’edificio scolastico di via Ebner, avviati nei mesi scorsi e che avevano reso necessario il trasferimento temporaneo degli alunni nel plesso di Santa Barbara.

Gli interventi

Secondo quanto indicato nell’ordinanza, i lavori e le attività tecniche e amministrative sono in fase di ultimazione per una porzione dell’edificio di via Ebner. È infatti prevista la presa in consegna anticipata, entro il 31 dicembre 2025, di parte della scuola e dei locali cucina, condizione che consente il rientro della primaria nella sede definitiva.

La chiusura del 22 dicembre è stata ritenuta necessaria per permettere l’organizzazione e l’esecuzione del trasloco di arredi e attrezzature. La data coincide con l’inizio della sospensione delle lezioni per le vacanze di Natale, come previsto dal calendario scolastico, limitando così l’impatto sulle attività didattiche.

A gennaio l’avvio dei lavori per l’asilo nido

Un ulteriore elemento considerato dall’amministrazione riguarda il plesso di Santa Barbara, dove al piano terra è programmato, a partire dal 12 gennaio 2026, l’avvio dei lavori di realizzazione di un asilo nido attraverso la riconversione di spazi esistenti. Anche per questo motivo si rende necessario liberare i locali occupati temporaneamente dalla scuola primaria.

