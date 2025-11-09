Ceraso: ok alla ristrutturazione e completamento dell’impianto sportivo polivalente

Il Comune di Ceraso punta ad interventi sulle strutture sportive del territorio. La giunta con a capo il sindaco Aniello Crocamo, ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Ristrutturazione e completamento impianto sportivo polivalente comunale, sostituzione manto campo da calcio e realizzazione area ristoro”, per un importo complessivo presunto di € 999.953,22.

Le risorse

Il progetto sarà candidato all’avviso pubblico regionale emanato da ARUS in data 11.08.2025, finalizzato alla raccolta di manifestazioni d’interesse per il finanziamento di interventi di ammodernamento ristrutturazione, rifunzionalizzazione, efficientamento energetico e messa in sicurezza di impianti sportivi esistenti.

I soggetti destinatari dell’avviso sono i Comuni, le loro unioni e altre forme di associazione di comuni. Sono ammesse proposte di intervento su più impianti nella misura massima del contributo massimo concedibile per singolo progetto pari a € 1.000.000,00. Sono finanziabili gli interventi finalizzati in tutto o in parte alla messa a norma (di spazi funzionali, impianti, accessibilità e fruibilità delle persone diversamente abili); all’aumento della sicurezza (adeguamento antincendio, sicurezza sportiva, sorveglianza, adeguamento sismico, ecc.), al miglioramento della sostenibilità ambientale (riqualificazione energetica, contenimento dei consumi, fonti rinnovabili, ecc.), alla realizzazione di nuovi spazi per l’attività sportiva (intesi come parte dell’impianto sportivo in cui si svolge l’attività sportiva – campo di gioco), alla realizzazione di nuovi spazi di nuovi spazi per i servizi di supporto all’attività sportiva (spogliatoi, primo soccorso, deposito attrezzi, ecc.), e di spazi per il pubblico e spazi aggiuntivi.