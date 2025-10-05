Agropoli: programma interventi alle strutture sportive cittadine

Il Comune di Agropoli, guidato dal sindaco Roberto Mutalipassi, programma interventi alla strutture sportive cittadine; la Giunta comunale ha approvato tre progetti esecutivi.
I progetti
Il primo progetto riguarda “Interventi di adeguamento, rifunzionalizzazione e ammodernamento del campo di calcio “G.Torre”per un importo di € 1.000.000,00 di cui € 827.432,45 per lavori ed € 172.567,55 per somme a disposizione; la Giunta ha approvato, inoltre, il progetto esecutivo relativo per gli “Interventi su Impianto “R. Guariglia” – Realizzazione nuovi spazi per servizi di supporto all’attività sportiva (primo soccorso, deposito attrezzi, servizi igienici, sala stampa, altri locali – acquisto nuove forniture)”, per un importo di € 1.000.000,00 di cui € 826.523,93 per lavori, € 26.000,00 per attrezzature ed € 147.476,07 per somme a disposizione.
Un ultimo progetto approvato dall’Ente riguarda “Interventi Palagreen – Messa a norma di spazi e impianti, fruibilità persone diversamente abili, contenimento dei consumi”, per un importo di € 490.000,00 di cui € 394.455,12, per lavori ed € 95.544,88 per somme a disposizione. In tutti e tre i casi l’Ente comparteciperà alla prevista spesa totale dei progetti con la percentuale del 20% attraverso la devoluzione del Prestito contratto con la Cassa DD.PP.
Le risorse
I progetti saranno candidati all’Avviso pubblico regionale che raccoglie manifestazioni d’interesse per ammodernamenti, ristrutturazione, rifunzionalizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza di impianti sportivi esistenti (D.G.R. n. 118/2025).
È stato previsto, inoltre, un importo massimo concedibile per singolo progetto pari a €1.000.000,00 comprensivi di IVA se dovuta ed ogni altro onere, adottando come criteri di priorità per la selezione degli interventi: il livello di cantierabilità; la platea di cittadini potenzialmente interessata dalla realizzazione dell’intervento.