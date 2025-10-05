Agropoli: programma interventi alle strutture sportive cittadine

I progetti saranno candidati all'Avviso regionale che raccoglie manifestazioni d'interesse per la ristrutturazione di impianti sportivi esistenti

Stadio Guariglia Agropoli

Il Comune di Agropoli, guidato dal sindaco Roberto Mutalipassi, programma interventi alla strutture sportive cittadine; la Giunta comunale ha approvato tre progetti esecutivi.

I progetti

Il primo progetto riguarda “Interventi di adeguamento, rifunzionalizzazione e ammodernamento del campo di calcio “G.Torre”per un importo di € 1.000.000,00 di cui € 827.432,45 per lavori ed € 172.567,55 per somme a disposizione; la Giunta ha approvato, inoltre, il progetto esecutivo relativo per gli “Interventi su Impianto “R. Guariglia” – Realizzazione nuovi spazi per servizi di supporto all’attività sportiva (primo soccorso, deposito attrezzi, servizi igienici, sala stampa, altri locali – acquisto nuove forniture)”, per un importo di € 1.000.000,00 di cui € 826.523,93 per lavori, € 26.000,00 per attrezzature ed € 147.476,07 per somme a disposizione.

Un ultimo progetto approvato dall’Ente riguarda “Interventi Palagreen – Messa a norma di spazi e impianti, fruibilità persone diversamente abili, contenimento dei consumi”, per un importo di € 490.000,00 di cui € 394.455,12, per lavori ed € 95.544,88 per somme a disposizione. In tutti e tre i casi l’Ente comparteciperà alla prevista spesa totale dei progetti con la percentuale del 20% attraverso la devoluzione del Prestito contratto con la Cassa DD.PP.

Le risorse

I progetti saranno candidati all’Avviso pubblico regionale che raccoglie manifestazioni d’interesse per ammodernamenti, ristrutturazione, rifunzionalizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza di impianti sportivi esistenti (D.G.R. n. 118/2025).

È stato previsto, inoltre, un importo massimo concedibile per singolo progetto pari a €1.000.000,00 comprensivi di IVA se dovuta ed ogni altro onere, adottando come criteri di priorità per la selezione degli interventi: il livello di cantierabilità; la platea di cittadini potenzialmente interessata dalla realizzazione dell’intervento.

