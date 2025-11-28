Ceraso, comunità in lutto: raccolta fondi in memoria della piccola Azzurra

La comunità di Massascusa di Ceraso si stringe in queste ore nel dolore per la scomparsa della piccola Azzurra, sei anni, che per tre anni ha affrontato con straordinaria forza una malattia implacabile. La sua vicenda ha commosso profondamente tutti coloro che l’hanno incontrata o seguita nel suo difficile percorso.

Il papà, impegnato per lavoro a Modena, aveva visto iniziare proprio nell’ospedale emiliano il cammino clinico della bambina. Da lì, Azzurra è stata seguita in alcuni dei principali centri pediatrici italiani: il Gaslini di Genova, il Bambin Gesù di Roma e infine il Pausilipon di Napoli, dove ha trascorso l’ultima fase della sua battaglia. Negli ultimi mesi la famiglia viveva a Marigliano, paese d’origine del padre, dove la bambina si è spenta circondata dall’affetto dei suoi cari.

La notizia della sua scomparsa ha profondamente scosso la comunità cilentana, che oggi si raccoglie nel cordoglio e nella preghiera. In segno di vicinanza e per onorare la memoria della piccola, l’Ospedale Pausilipon ha avviato una raccolta fondi destinata a sostenere i bambini ricoverati nella struttura.

Chi desidera contribuire può farlo tramite:

IBAN: IT75 PO51 4203 419C C118 1075 123

Intestato a: Fondazione Santobono Pausilipon

Banca: Banco di Credito Popolare

Causale: AZZURRA