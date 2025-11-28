Ceraso, comunità in lutto: raccolta fondi in memoria della piccola Azzurra

Una malattia contro cui combatteva da tempo l’ha strappata prematuramente alla vita

A cura di Chiara Esposito

La comunità di Massascusa di Ceraso si stringe in queste ore nel dolore per la scomparsa della piccola Azzurra, sei anni, che per tre anni ha affrontato con straordinaria forza una malattia implacabile. La sua vicenda ha commosso profondamente tutti coloro che l’hanno incontrata o seguita nel suo difficile percorso.

Il papà, impegnato per lavoro a Modena, aveva visto iniziare proprio nell’ospedale emiliano il cammino clinico della bambina. Da lì, Azzurra è stata seguita in alcuni dei principali centri pediatrici italiani: il Gaslini di Genova, il Bambin Gesù di Roma e infine il Pausilipon di Napoli, dove ha trascorso l’ultima fase della sua battaglia. Negli ultimi mesi la famiglia viveva a Marigliano, paese d’origine del padre, dove la bambina si è spenta circondata dall’affetto dei suoi cari.

La notizia della sua scomparsa ha profondamente scosso la comunità cilentana, che oggi si raccoglie nel cordoglio e nella preghiera. In segno di vicinanza e per onorare la memoria della piccola, l’Ospedale Pausilipon ha avviato una raccolta fondi destinata a sostenere i bambini ricoverati nella struttura.

Leggi anche:

Agropoli, ruba la borsa alla cassiera e fa shopping con le sue carte: denunciato

Chi desidera contribuire può farlo tramite:
IBAN: IT75 PO51 4203 419C C118 1075 123
Intestato a: Fondazione Santobono Pausilipon
Banca: Banco di Credito Popolare
Causale: AZZURRA

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

InfoCilento - Canale 79
Canale79
Studio medico

Sessa Cilento: l’ASL di Salerno promuove una giornata di prevenzione gratuita

Appuntamento domenica 30 novembre presso il presidio di Guardia Medica di Sessa…

Giuseppe Raffaele , allenatore salernitana

Serie C, la Salernitana verso il derby contro il Benevento 

Il Monday Night del “Vigorito” chiuderà la 16° giornata del girone C…

Giungano si prepara al Natale: eventi anche in inverno. L’intervista al sindaco Orlotti

Giuseppe Orlotti è già a lavoro per approntare un ricco calendario di…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.