Ceraso avrà una nuova palestra scolastica , approvato il progetto esecutivo

Il Comune di Ceraso, guidato dal sindaco Aniello Crocamo, ha approvato con delibera di Giunta, il progetto esecutivo per la nuova palestra della scuola dell’infanzia e primaria del Capoluogo. L’obiettivo è ora vedere l’opera realizzata entro l’estate.

L’intervento

L’intervento è stato finanziato con Decreto del Ministro dell’istruzione e del Merito n. 46 del 27 maggio 2025. Il Comune di Ceraso aveva, difatti, partecipato all’avviso pubblico del 25 aprile 2025 per la realizzazione della nuova palestra scolastica.

Il progetto rientra all’interno della Missione 4 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che punta al potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università, in particolare tramite l’investimento 3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica”.

“Dopo un enorme lavoro dell’ufficio lavori pubblici e aver ottenuto tutti i pareri tecnici e la coerenza urbanistica, siamo pronti per la gara d’appalto. Un passo fondamentale per dare ai nostri ragazzi finalmente uno spazio moderno per lo sport e la crescita”, ha detto entusiasta il Vice Sindaco Antonio Cerullo.