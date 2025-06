Centola: riaperto l’Antiquarium: il Comune avrà la gestione diretta del sito

La riapertura e la piena fruizione dell’Antiquarium di Palinuro rappresenta un momento importante per il comune di Centola. Si tratta di un sito archeologico di alto pregio, meta negli anni di migliaia di turisti che nella stagione estiva si riversano nel Cilento.

“La riapertura dell’Antiquarium è una notizia importante per tutto il territorio, per il valore che quest’area ha e deve avere anche in quelle che sono le prospettive di questa amministrazione – ha affermato il Sindaco di Centola Rosario Pirrone – Abbiamo definito con la Regione, che è la proprietaria del sito, e con l’Agenzia per il Turismo un contratto di comodato attraverso il quale l’area viene messa nella disponibilità dell’Ente Comunale. In tal modo abbiamo una gestione diretta dell’area e delle attività. Questo ci permetterà di portare a regime la fruizione dell’area.

Una struttura fiore all’occhiello

Nel frattempo è stata fatta la catalogazione dei reperti che sono all’interno e abbiamo in corso, con la Soprintendenza, tutte le attività amministrative necessarie per rendere fruibile anche l’area dell’Antiquarium che rappresenterà un fiore all’occhiello di questa struttura che si affaccia sul Golfo di Palinuro”.