Centola celebra il trionfo degli studenti al concorso “I cittadini del mare”

Succcesso per gli alunni dell’Istituto Comprensivo Gaetano Speranza, plessi di Palinuro, Foria e San Severino di Centola, risultati vincitori del concorso ministeriale “I cittadini del mare”. Il prestigioso riconoscimento, promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito in collaborazione con il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, ha premiato l’eccellente lavoro svolto dagli studenti nella sensibilizzazione e tutela dell’ambiente marino.

Un traguardo di comunità

Gli studenti cilentani hanno ricevuto i complimenti anche dell’amministrazione comunale che ha voluto rivolgere un plauso anche alle istituzioni scolastiche, evidenziando l’efficacia delle iniziative educative volte alla promozione della consapevolezza ambientale tra le nuove generazioni. L’Amministrazione Comunale ha esteso i propri complimenti alla dirigenza scolastica, al corpo docente, al personale ATA e alle famiglie degli studenti, riconoscendo il loro ruolo fondamentale nel conseguimento di questo importante traguardo.

Riconoscimenti speciali

Particolari elogi sono stati rivolti alla vicepreside Angela Esposito, per il suo costante impegno nella realizzazione del progetto, al professore di strumento musicale Mario Esposito, per il contributo audio, e a Evelin Montuori, per la valorizzazione artistica del lavoro svolto dagli studenti. Un plauso da parte dell’amministrazione comunale anche agli esperti che hanno accompagnato gli alunni in un percorso di scoperta e conoscenza del territorio, arricchendo il loro bagaglio di conoscenze sull’ambiente marino.

Il concorso

Il concorso, rivolto alle studentesse e agli studenti delle Istituzioni scolastiche, ha lo scopo di promuovere il rispetto e la tutela dell’ambiente marino e lo sviluppo della cultura del mare.