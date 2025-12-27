Celle di Bulgheria: ritrovato senza vita il 60enne disperso questo pomeriggio

Il corpo dell'uomo è stato ritrovato privo di vita nei pressi del campo sportivo di Celle di Bulgheria

A cura di Maria Emilia Cobucci

È stato rinvenuto privo di vita il 60enne disperso questo pomeriggio a Celle di Bulgheria.

Il ritrovamento

Il corpo dell’uomo è stato ritrovato privo di vita nei pressi del campo sportivo di Celle di Bulgheria, dopo diverse ore di ricerche.

Gli interventi

Sul posto presenti i Carabinieri della Stazione di Torre Orsaia, diretti dal Luogotenente Umberto Felice che, fatta la terribile scoperta, nell’immediato hanno allertato i soccorsi.

Inutili i soccorsi

Giunti sul luogo del ritrovamento, i sanitari del 118 e il medico presente a bordo dell’ambulanza hanno tentato in tutti i modi di rianimarlo ma per il 60enne non c’è stato nulla da fare.

È atteso ora l’arrivo del medico legale che stabilirà le cause del decesso. Un triste epilogo per l’uomo che ha sconvolto l’intera comunità.

