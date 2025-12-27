Si allontana con la motocicletta da Celle di Bulgheria e non fa ritorno: disperso un 60enne

Momenti di apprensione nel comune di Celle di Bulgheria dove nella giornata di oggi é giunto un 60enne proveniente da Salerno.

I fatti

L’uomo, nel primo pomeriggio, si è messo in sella ad una motocicletta per andare ad esplorare i sentieri della zona. All’imbrunire però è scattato l’allarme a causa del mancato rientro del 60enne che al momento risulta disperso. Dopo vari tentativi di raggiungerlo al telefono cellulare, diverse le persone che si sono messe sulle sue tracce.

Gli interventi

Lo smartphone è stato geolocalizzato nei pressi del fiume Mingardo, in un raggio d’azione che si estende tra i comuni di Celle di Bulgheria e Montano Antilia. Messa in campo la macchina dei soccorsi, i Carabinieri della Stazione di Torre Orsaia – guidati dal Luogotenente Umberto Felice – si sono subito artivate per rintracciare l’uomo.

Al momento l’uomo risulta ancora disperso. Le ricerche proseguiranno per tutta la notte.