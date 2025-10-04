Celle di Bulgheria: firmata la convenzione con l’Asl Salerno per la telemedicina, ecco di cosa si tratta

Una sanità sempre più vicina ai cittadini. È questo l’obiettivo del servizio di telemedicina presentato dall’ASL Salerno e attivato in diversi comuni cilentani tra i quali quello di Celle di Bulgheria, diretto dalla Sindaco Gino Marotta: uno dei primo ad aderire al protocollo d’intesa con l’azienda Sanitaria Locale di Salerno.

“Abbiamo aderito con immediatezza alla proposta dell’Asl e abbiamo già firmato la convenzione e siamo già pronti – ha affermato il primo cittadino Marotta – Un nostro operatore si è recato presso l’ASL di Salerno per procedere con un corso di formazione sulla telemedicina che è un servizio importante soprattutto per le persone più bisognose, per coloro che non possono raggiungere le zone ospedaliere, per gli anziani e per i disabili che in tale modo possono avere nell’immediato un consulto con medici professionisti. Un servizio che a giorni verrà attivato presso la sede comunale e che riteniamo doverosi per la nostra cittadinanza”.