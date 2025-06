Celle di Bulgheria, al via il Convegno “Prevenzione e Speranza”: Un Faro contro il Tumore al Seno

L’Associazione Culturale “Radici del Bulgheria APS“, con il patrocinio della Provincia di Salerno, del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e del Comune di Celle di Bulgheria, si prepara a ospitare un convegno dedicato alla sensibilizzazione e prevenzione del tumore al seno.

L’evento, intitolato “Prevenzione e Speranza: Insieme contro il Tumore al Seno”, si terrà il 02 luglio 2025 presso il Parco Giovanni Paolo IIdi Celle di Bulgheria, con inizio alle ore 19:30. Sarà un’occasione di confronto, informazione e speranza per la comunità, caratterizzata dalla partecipazione di esperti medici, associazioni dedicate e toccanti testimonianze dirette. L’obiettivo primario è diffondere consapevolezza sull’importanza della prevenzione e sulle nuove frontiere della cura, ribadendo che la diagnosi precoce può fare la differenza.

Esperti e Testimonianze: Un Dialogo Multidisciplinare

Il convegno vedrà la partecipazione di eminenti professionisti del settore medico e figure istituzionali. Tra i relatori, il Dott. Tommaso Pellegrino, senologo, approfondirà i fattori di rischio, i segnali da non sottovalutare e l’importanza della diagnosi precoce. La Dott.ssa Annarita Roscigno, oncologa, affronterà il tema delle terapie innovative e l’approccio multidisciplinare nella lotta al tumore al seno. Il Dott. Antonio Santoriello, chirurgo, illustrerà gli interventi chirurgici e le tecniche ricostruttive. Un momento di particolare impatto sarà la testimonianza di Monica Oriente, che condividerà la sua storia di forza e resilienza, avendo superato quattro tumori, tra cui uno al seno, dimostrando la robustezza delle Radici.

Porteranno i saluti istituzionali il Dott. Carmelo Stanziola, Vice Presidente del Parco Nazionale del Cilento, che illustrerà il ruolo delle aree protette nella promozione di stili di vita sani, e il Dott. Lorenzo Latella, Segretario Regionale di Cittadinanzattiva Campania, che affronterà il tema dei diritti dei pazienti e dell’accesso equo alle cure oncologiche. La serata sarà moderata da Angelo Carelli, Presidente di Radici del Bulgheria.

La Rete di Collaborazione e gli Obiettivi del Convegno

L’evento vedrà la collaborazione di diverse realtà associative impegnate nella lotta al tumore e nel sostegno ai pazienti.

Cittadinanzattiva, storica associazione per la tutela dei diritti dei pazienti, fornirà il proprio contributo sul tema della presa in carico globale delle donne affette da tumore. Saranno inoltre presenti Effetto Donna, che offre supporto alle donne in percorso di cura; la Croce Rossa Italiana, con informazioni sui servizi di prevenzione e primo soccorso; e Crescere in Rosa, impegnata nella sensibilizzazione sull’importanza degli screening. A completare la serata, Canticum per Don Tonino Cetrangolo offrirà momenti musicali, aggiungendo un tocco di emozione e solidarietà. Gli obiettivi principali del convegno sono informare sulla prevenzione primaria e secondaria, sfatare falsi miti promuovendo una cultura scientifica, sostenere chi affronta la malattia con storie di speranza e favorire la rete tra istituzioni, medici e associazioni per una risposta sempre più efficace alla malattia.

Come dichiarato dal Presidente Angelo Carelli: “Oggi più che mai, crediamo che la cultura della prevenzione debba essere al centro della nostra azione sociale. La storia di Monica Oriente, che ha sconfitto quattro tumori, ci dimostra che la forza della volontà, di resilienza e quindi delle proprie radici, uniti alla scienza, può vincere anche le sfide più difficili e insieme, possiamo fare la differenza.“