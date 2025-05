Caving & Rafting nelle Grotte di Pertosa-Auletta: un viaggio tra terra e acqua alla scoperta dell’avventura

In un angolo nascosto d’Italia, dove la natura si esprime con una potenza primordiale e il tempo sembra essersi cristallizzato tra rocce antiche e corsi d’acqua impetuosi, le Grotte di Pertosa-Auletta si trasformano in teatro di un’esperienza unica: Caving & Rafting, un pacchetto avventura che unisce la suggestione del mondo sotterraneo con l’adrenalina di una discesa fluviale.

Il viaggio tra terra e acqua

Il viaggio comincia nelle viscere del massiccio degli Alburni, dove le concrezioni calcaree raccontano storie millenarie. Accompagnati da guide esperte, i partecipanti attraversano gallerie, cavità e passaggi scolpiti dal lento lavorio dell’acqua, in un itinerario speleologico che stimola i sensi e accende la meraviglia.

Il percorso, sicuro e affascinante, permette di toccare con mano un mondo nascosto, fatto di silenzi profondi, giochi di luce e formazioni naturali che sembrano opere d’arte.

L’esperienza non si conclude sottoterra: l’avventura prosegue all’aperto, sulle rapide del fiume Tanagro. A bordo di un gommone, si affronta una discesa emozionante tra schizzi, curve e risate, in un contesto naturale ancora selvaggio e incontaminato. È un’attività che unisce divertimento, spirito di gruppo e adrenalina, perfetta per chi cerca qualcosa di diverso.

L’attività

L’attività è adatta a tutti a partire dai 14 anni e rappresenta un’occasione ideale per: gruppi di amici alla ricerca di emozioni autentiche; famiglie che desiderano condividere un’esperienza fuori dal comune; team aziendali interessati a un’attività di team building originale e coinvolgente.

Per i mesi di maggio, giugno e luglio 2025, l’intero pacchetto è disponibile a un prezzo promozionale.