Cilento: accordo di collaborazione tra l’Associazione “Via Silente” e i comuni interessati dal percorso

L’Associazione “Via Silente”, impegnata nella promozione del cicloturismo come mezzo di valorizzazione del territorio cilentano, intende sottoscrivere un accordo di collaborazione con tutti i comuni interessati dal tracciato.

Gli obiettivi

Con tale accordo si punta a consolidare la collaborazione tra i comuni e l’associazione per assicurare la manutenzione del tracciato, la promozione nazionale e internazionale e l’adozione di misure per la sicurezza e il decoro del percorso. Tra i soggetti coinvolti nell’iniziativa anche il Comune di Castelnuovo Cilento, in qualità di punto di partenza e arrivo del tracciato, il quale intende impegnarsi a svolgere un ruolo di coordinamento operativo per le attività di manutenzione e promozione, garantendo anche la disponibilità di spazi per eventi e incontri istituzionali, e il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, quale Ente patrocinante.

Nell’accordo è previsto che i comuni aderenti dovranno impegnarsi ad: un contributo annuale di 1000 €, per ciascun comune, destinato a sostenere le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del tracciato, con particolare attenzione alla cartellonistica e alla segnaletica; alla promozione del ciclopercorso in Italia e all’Estero, attraverso la partecipazione a fiere ed eventi; al controllo del randagismo e all’adozione di regolamenti specifici per la gestione dei cani di proprietà e alla partecipazione attiva agli incontri periodici.

Il percorso

La Via Silente è un percorso circolare di circa 600 km che ripercorre i tratti costieri e si inoltra tra le montagne di uno dei Parchi Nazionali più grandi d’Italia: il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Suddivisa in 15 tappe, con una tappa opzionale che raggiunge la vetta del monte Cervati (1898 m s.l.m.), la Via Silente deve il suo nome alle sonorità dei luoghi attraversati, in cui il silenzio si insedia prepotentemente, neutralizzando quasi del tutto i fastidiosi rumori delle attività umane.