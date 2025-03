Truffe agli anziani: accordo di collaborazione tra l’Arma dei Carabinieri e la Centrale del latte di Salerno

Nella sede di Salerno della Centrale del Latte, il Col. Filippo Melchiorre, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Salerno, e il dott. Diego De Martino, coordinatore Generale BU SUD della Centrale del Latte d’Italia S.p.A., hanno siglato un accordo di collaborazione per prevenire le truffe agli anziani e grazie al quale, da giugno 2025, su tutte le confezioni di latte commercializzate in provincia, sarà stampata l’immagine di un Carabiniere recante un cartello “ATTENTI ALLE TRUFFE” e di un’anziana signora , accompagnata dalla raccomandazione “Se hai dubbi chiama il 112”.

La campagna di comunicazione

L’intesa si inserisce tra le iniziative a tutela dei soggetti vulnerabili, tra cui proprio gli anziani, intraprese dall’Arma dei Carabinieri attraverso una campagna di comunicazione nazionale -testimonial d’eccezione il celebre attore Lino Banfi – e, a livello locale, attraverso periodici incontri con la popolazione per sensibilizzare i cittadini a cogliere in tempo i segnali insidiosi dei raggiri: diffidare dalle apparenze, fare attenzione ad aprire la porta gli sconosciuti, non farsi distrarre, limitare le confidenze su Internet e al telefono, non fidarsi di chi mostra un tesserino di riconoscimento ma chiamare il numero di emergenza “112”.

L’accordo

In questo ambito, la collaborazione tra l’Arma e la Centrale del Latte di Salerno è apparsa da subito una proficua opportunità, coniugando proprio il latte, l’alimento più comune e quotidiano nelle case degli italiani, con il Carabiniere, tradizionale punto di riferimento di sicurezza e rassicurazione perle migliaia di piccole e grandi Comunità disseminate nel nostro Paese.