Padula, truffe telefoniche agli anziani: dal Comune invitano alla massima attenzione

Ieri mattina a Padula sono stati segnalati numerosi tentativi di truffa telefonica ai danni di anziani. I malintenzionati, fingendosi familiari in difficoltà, hanno cercato di estorcere denaro con raggiri e false richieste di aiuto.

Presi di mira paranti di amministratori

Tra le vittime potenziali, anche i parenti di alcuni amministratori comunali sono stati presi di mira. Le forze dell’ordine stanno monitorando attentamente la situazione, ma è fondamentale che tutti rimaniamo vigili.

Le raccomandazioni

In caso di chiamate sospette, è importante seguire alcune semplici ma essenziali raccomandazioni per evitare di cadere nelle trappole dei truffatori: non fornire mai informazioni personali, non effettuare alcun pagamento e contattare le forze dell’ordine.