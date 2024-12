Truffa telefonica sventata a Sant’Arsenio: il plauso del sindaco Donato Pica

Un nuovo tentativo di truffa telefonica è stato sventato a Sant’Arsenio grazie alla prontezza e all’astuzia di due cittadini, supportati dalla Polizia Municipale e dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sala Consilina. Questo episodio evidenzia non solo l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine, ma anche la necessità di rimanere vigili di fronte a simili minacce.

I fatti

La vicenda si è svolta quando la coppia di cittadini ha ricevuto una telefonata sospetta, con i truffatori che cercavano di raggirarli. Tuttavia, grazie alla loro lucidità e alla tempestiva segnalazione, l’agente della Polizia Municipale, Sante Petrosino, e il Maresciallo Vincenzo Giuliano sono stati prontamente allertati. Il Maresciallo Giuliano ha dimostrato grande professionalità, supportando i cittadini mentre questi cercavano di mantenere i truffatori al telefono, in attesa dell’intervento dei Carabinieri.

L’azione coordinata tra la coppia, la Polizia Municipale e i Carabinieri ha portato a un intervento rapido ed efficace, culminato con l’arresto dei due malfattori. Un risultato che non solo ha garantito la sicurezza dei cittadini, ma ha anche inviato un chiaro messaggio a chi tenta di approfittare della buona fede altrui.

“Alcuni di noi possono sentirsi sopraffatti da tali situazioni, ma l’operato di questi due concittadini e delle forze dell’ordine è un esempio di come la collaborazione possa portare a risultati concreti”, ha dichiarato il sindaco Donato Pica. “A loro va il mio plauso e quello dell’intera Amministrazione Comunale per la prontezza con cui hanno agito, assicurando alla giustizia i due truffatori.”

In un contesto in cui le truffe telefoniche sono in aumento, il Comune di Sant’Arsenio e la Polizia Municipale, sotto la guida del Comandante Andrea Santoro, hanno lanciato un appello alla cittadinanza. È fondamentale prestare attenzione, soprattutto per le persone anziane, sia quando si ricevono telefonate sospette sia quando qualcuno si presenta a casa con scuse ingannevoli. In questi casi, è sempre consigliato contattare le autorità competenti.