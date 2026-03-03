Serie C - Serie D

Castelnuovo Cilento, la storia di Ousman Sabally: quando lo sport incontra l’integrazione

Nei giorni scorsi ha consegnato un suo lavoro artigianale al Presidente della Gelbison

Antonio Pagano

Una storia di integrazione e sport arriva da Castelnuovo Cilento, è quella di Ousman Sabally, nato in Gambia e residente presso il locale centro SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione) MSNA – Minori Stranieri Non Accompagnati, che nei giorni scorsi ha consegnato personalmente un suo lavoro artigianale al presidente della Gelbison Maurizio Puglisi; un momento carico di emozione e significato.

I suoi lavori

Tifosissimo della Gelbison, da circa un anno ha dato vita alle sue pagine social “sabally_art” su Instagram e Facebook, dove pubblica le sue creazioni artigianali.

Attraverso l’arte della pirografia, Ousman realizza piccoli manufatti personalizzati, frutto di passione, pazienza e grande sensibilità artistica. Un percorso creativo e umano che porta avanti con impegno, supportato dall’educatrice Dott.ssa Lucia Pinto, che lo accompagna in questo cammino di crescita e integrazione.

Il dono consegnato al Presidente della Gelbison

“La Gelbison accoglie e valorizza con orgoglio le storie che nascono e crescono nel nostro territorio, soprattutto quando parlano di passione, integrazione e talento. Il dono consegnato al presidente Puglisi rappresenta non solo un gesto di affetto verso i colori rossoblù, ma anche il simbolo di come lo sport possa diventare strumento di inclusione, partecipazione e speranza”, sottolinea il club rossoblù attraverso i suoi canali social ufficiali.

La Gelbison ha ringraziato Ousman per questo splendido gesto e gli augura di continuare a coltivare il suo talento, con la stessa determinazione e lo stesso entusiasmo che dimostra ogni giorno sugli spalti, da vero cuore rossoblù.

