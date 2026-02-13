Castellabate verso le elezioni 2027: il messaggio di Domenico Di Luccia

Il consigliere comunale di opposizione Domenico Di Luccia interviene nel dibattito politico locale a cinque anni esatti dall’inizio della sua precedente sfida elettorale. Con un messaggio rivolto alla cittadinanza, l’ex candidato sindaco traccia la rotta per il futuro di Castellabate, invocando un cambio di passo radicale in vista della scadenza elettorale della primavera 2027.

Una riflessione sul futuro del territorio

L’intervento di Di Luccia non nasce come una candidatura formale, ma come un invito al confronto. Il consigliere sottolinea la necessità di superare l’attuale modello di gestione, proponendo una programmazione che sappia guardare oltre i confini locali per abbracciare standard internazionali.

“Il rinnovo dell’amministrazione di Castellabate nel 2027 rappresenterà un momento storico, che dovrà dare a Castellabate un progetto di respiro europeo,” ha dichiarato Di Luccia. Secondo l’esponente di minoranza, negli ultimi anni è mancata la capacità di guardare lontano, limitando di fatto le potenzialità di sviluppo di uno dei borghi più noti del Cilento.

La sfida del Pnrr e lo sviluppo economico

Al centro della proposta politica di Di Luccia emerge con forza il tema della gestione delle risorse e della creazione di opportunità concrete per le nuove generazioni. Il consigliere pone l’accento sulla distanza tra la propaganda e i risultati tangibili, criticando le misure assistenzialistiche a favore di una crescita strutturale.

“Serve programmazione, serve una visione nuova e serve soprattutto cogliere le opportunità derivanti dal PNRR per dare lavoro ai giovani e non sussidi, crescita turistica del territorio e non annunci e spot vuoti,” incalza il consigliere, ribadendo che la parola d’ordine deve essere “opportunità e non opportunismo”.

Un appello alla responsabilità collettiva

Il messaggio si conclude con un’apertura verso le forze civiche e politiche del territorio, sottolineando che il cambiamento può avvenire solo attraverso un impegno condiviso e trasparente. Di Luccia invita i cittadini a un ruolo attivo, chiedendo loro di partecipare sin da ora alla costruzione del programma.

“Vorrei mettere a disposizione della mia comunità ancora una volta la mia esperienza e condividerla con chi volesse costruire insieme, in modo leale e trasparente, un progetto per Castellabate per i prossimi anni,” ha concluso il consigliere, ponendo le basi per quello che si preannuncia come un lungo e intenso percorso verso le urne del 2027.

Al momento nel comune di Benvenuti al Sud si lavora per costruire un’alternativa all’attuale amministrazione. Tra i nomi che potrebbero tornare in campo c’è quello di Costabile Spinelli, già primo cittadino del centro cilentano.