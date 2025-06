Castellabate: un programma di eventi lungo un anno

Il comune di Castellabate sta vivendo un 2025 ricco di eventi e manifestazioni. Con l’arrivo della stagione estiva, questi si intensificheranno sempre di più, ma gli appuntamenti si protrarranno fino al mese di dicembre per un calendario variegato e tutto da vivere, riservato a cittadini e turisti.

“Castellabate continua a crescere”

Le premesse per un’estate calda e ricca di presenze ci sono già tutte. Sin dai primi mesi della primavera, il noto borgo è stato invaso di turisti per un’affluenza già alle stelle. “Castellabate sta continuando il suo processo di crescita ed è sempre più appetibile al pubblico. Non solo le sue bellezze naturalistiche, ma anche servizi, eventi ed un’organizzazione sinergica con gli operatori turistici che deve funzionare e fare la differenza”, sottolinea il Sindaco, Marco Rizzo.