Castellabate, un nuovo defibrillatore a Ogliastro Marina nel ricordo di Tommaso Gorga

Un nuovo e importante presidio per la salute pubblica sta per essere installato sul litorale di Castellabate, con l’obiettivo di tutelare la sicurezza dei residenti e dei numerosi turisti che frequentano la zona. Lunedì 1° giugno 2026, alle ore 18:00, presso la terrazza del Paradise Beach nella frazione di Ogliastro Marina, si terrà la cerimonia di consegna ufficiale di un defibrillatore semiautomatico destinato alla comunità locale.

Sicurezza e prevenzione sulle coste cilentane

Il dispositivo medico rappresenta una risorsa fondamentale per il soccorso tempestivo e renderà il litorale di Ogliastro Marina un luogo più protetto e cardioprotetto. L’iniziativa è stata promossa dall’associazione Parco Culturale Castellabate Cilento, che ha deciso di canalizzare il ricordo e l’affetto per Tommaso Gorga, noto come “Tommy 125”, un giovane del luogo rimasto vittima di un tragico incidente stradale, in un progetto concreto a beneficio dell’intera collettività.

I fondi necessari all’acquisto dello strumento sono stati raccolti grazie ai proventi della serata di beneficenza denominata “Si può dare di più”, svoltasi il 27 marzo scorso, uniti alle donazioni spontanee di cittadini e villeggianti che hanno sostenuto la causa.

Il programma dell’incontro e gli interventi istituzionali

L’evento di lunedì non sarà soltanto un momento formale di consegna, ma anche un’occasione di informazione e sensibilizzazione sul tema della prevenzione medica. All’incontro prenderanno parte la presidente dell’associazione organizzatrice, Roberta Piccirillo, e il sindaco di Castellabate, Marco Rizzo, a rappresentare la vicinanza delle istituzioni comunali.

Per illustrare l’importanza cruciale di questi dispositivi e le modalità di utilizzo, interverranno il dottor Giancarlo Feo, pediatra ed esperto in cardiologia pediatrica, e il dottor Corrado De Martino, anestesista, rianimatore e istruttore di corsi di primo soccorso BLSD. Nel corso della manifestazione, il defibrillatore verrà consegnato ufficialmente a Carmine Gorga, padre di Tommaso e fondatore dell’associazione Tommy 125.

La presidente dell’associazione Parco Culturale Castellabate Cilento, Roberta Piccirillo, ha commentato l’imminente attivazione del presidio con queste parole: “Vedere questo progetto realizzarsi è un’emozione indescrivibile per tutta l’associazione che condividiamo con chi ha donato partecipando alla cena di beneficenza e credendo in questa causa, affinché il ricordo di Tommy diventasse protezione per il prossimo. Grazie anche ai medici e alle istituzioni che lunedì saranno con noi: parlare di prevenzione e imparare a usare questi strumenti è il primo passo per salvare delle vite. L’invito è aperto a tutti, vi aspettiamo”.