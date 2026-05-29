Attualità

Castellabate, un nuovo defibrillatore a Ogliastro Marina nel ricordo di Tommaso Gorga

Un nuovo defibrillatore semiautomatico sarà installato il 1° giugno a Ogliastro Marina grazie all'associazione Parco Culturale Castellabate Cilento nel ricordo di Tommy

Ernesto Rocco
Tommy

Un nuovo e importante presidio per la salute pubblica sta per essere installato sul litorale di Castellabate, con l’obiettivo di tutelare la sicurezza dei residenti e dei numerosi turisti che frequentano la zona. Lunedì 1° giugno 2026, alle ore 18:00, presso la terrazza del Paradise Beach nella frazione di Ogliastro Marina, si terrà la cerimonia di consegna ufficiale di un defibrillatore semiautomatico destinato alla comunità locale.

Sicurezza e prevenzione sulle coste cilentane

Il dispositivo medico rappresenta una risorsa fondamentale per il soccorso tempestivo e renderà il litorale di Ogliastro Marina un luogo più protetto e cardioprotetto. L’iniziativa è stata promossa dall’associazione Parco Culturale Castellabate Cilento, che ha deciso di canalizzare il ricordo e l’affetto per Tommaso Gorga, noto come “Tommy 125”, un giovane del luogo rimasto vittima di un tragico incidente stradale, in un progetto concreto a beneficio dell’intera collettività.

I fondi necessari all’acquisto dello strumento sono stati raccolti grazie ai proventi della serata di beneficenza denominata “Si può dare di più”, svoltasi il 27 marzo scorso, uniti alle donazioni spontanee di cittadini e villeggianti che hanno sostenuto la causa.

Il programma dell’incontro e gli interventi istituzionali

L’evento di lunedì non sarà soltanto un momento formale di consegna, ma anche un’occasione di informazione e sensibilizzazione sul tema della prevenzione medica. All’incontro prenderanno parte la presidente dell’associazione organizzatrice, Roberta Piccirillo, e il sindaco di Castellabate, Marco Rizzo, a rappresentare la vicinanza delle istituzioni comunali.

Per illustrare l’importanza cruciale di questi dispositivi e le modalità di utilizzo, interverranno il dottor Giancarlo Feo, pediatra ed esperto in cardiologia pediatrica, e il dottor Corrado De Martino, anestesista, rianimatore e istruttore di corsi di primo soccorso BLSD. Nel corso della manifestazione, il defibrillatore verrà consegnato ufficialmente a Carmine Gorga, padre di Tommaso e fondatore dell’associazione Tommy 125.

La presidente dell’associazione Parco Culturale Castellabate Cilento, Roberta Piccirillo, ha commentato l’imminente attivazione del presidio con queste parole: “Vedere questo progetto realizzarsi è un’emozione indescrivibile per tutta l’associazione che condividiamo con chi ha donato partecipando alla cena di beneficenza e credendo in questa causa, affinché il ricordo di Tommy diventasse protezione per il prossimo. Grazie anche ai medici e alle istituzioni che lunedì saranno con noi: parlare di prevenzione e imparare a usare questi strumenti è il primo passo per salvare delle vite. L’invito è aperto a tutti, vi aspettiamo”.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.