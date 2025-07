Castellabate, torna in funzione il “Seabin”: il dispositivo galleggiante per ripulire il mare

È tornato pienamente in funzione questa mattina, il Seabin, il dispositivo galleggiante installato nelle acque Bandiera Blu del Comune di Castellabate, per raccogliere microplastiche, microfibre e rifiuti sospesi come mozziconi di sigaretta, cotton fioc e involucri in plastica.

La funzione

Un piccolo strumento, ma con un grande impatto: può catturare fino a 1,5 kg di rifiuti al giorno, per un totale annuo stimato di oltre 1,5 tonnellate di materiali dannosi per il nostro ecosistema marino. Si tratta di un’azione concreta che rafforza l’impegno dell’Amministrazione Comunale per la sostenibilità ambientale e la tutela della bellezza e della salute del litorale. I cestini Seabin, infatti, rappresentano un esempio virtuoso di come innovazione e rispetto per l’ambiente possano camminare insieme.