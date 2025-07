Castellabate, tenta furto in un’attività ma viene messo in fuga: indagini in corso

Un uomo ha tentato di rovinare la tranquillità del borgo medievale di Castellabate. Questo pomeriggio, una persona non originaria del posto, si è reso protagonista di due episodi nel giro di pochi minuti l’uno dall’altro. Prima, entrando in famoso hotel del Capoluogo, ha aggredito verbalmente la receptionist, poi si è spostato in un bar vicino per cercare di rubare dei soldi dalla cassa.

La fuga

L’uomo, però, non aveva fatto i conti con i presenti che, accortisi della situazione, lo hanno messo in fuga. Sul caso indagano già i Carabinieri della locale stazione, insieme alla Polizia Municipale di Castellabate. Importanti in tal senso saranno anche le telecamere di video sorveglianza del centro storico che potrebbero aver ripreso l’individuo in volto.

Secondo le prime ricostruzioni, sembrerebbe che la stessa persone abbia soggiornato anche nel vicino comune di Agropoli per alcuni giorni, per poi scappare via senza saldare il conto.