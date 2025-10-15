Castellabate, tamponamento all’ingresso nord del paese: ragazzi in ospedale per accertamenti

Feriti quattro giovani che viaggiavano a bordo di una Panda

A cura di Manuel Chiariello

Tamponamento questo pomeriggio a Castellabate, nei pressi della rotatoria d’ingresso alle frazioni di Alano e Santa Maria. Due i veicoli coinvolti, una Fiat Panda con a bordo quattro ragazzi originari di Agropoli e un Piaggio Porter con alla guida una persona del posto.

Proprio quest’ultimo, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe impattato violentemente l’auto che precedeva provocando il sinistro.

I soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale che hanno effettuato tutti i rilievi del caso e hanno gestito il traffico veicolare rimasto in tilt per più di qualche minuto a causa del necessario spostamento dei mezzi incidentati.

Ad avere la peggio sono stati i giovani a bordo della Fiat Panda, due ragazzi e due ragazze ventenni, che sono stati trasportati dal pronto intervento dell’Ambulanza ValCalore presso l’Ospedale San Luca di Vallo della Lucania per i dovuti accertamenti. Le loro condizioni di salute, comunque, sono buone.

La causa del tamponamento potrebbe essere riconducibile anche all’asfalto reso scivoloso dalle pioggia di queste ultime ore.

