Castellabate: sventato furto nella notte all’interno di un appartamento

Anche a Castellabate è allarme furti. Nelle scorse ore una banda di malviventi, quattro persone con corporatura robusta, sono entrate all’interno di un appartamento abitato da una famiglia di stranieri con bambini. I ladri avevano tutti il volto scoperto, indossando pantaloncini e t-shirt, ma sono stati messi in fuga prima di riuscire a mettere a segno l’intero colpo.

Identificati i soggetti con le videocamere

A riprendere la scena sono state le videocamere di sorveglianza della zona che hanno permesso di mettere subito in moto le indagini da parte delle forze dell’ordine per identificare i soggetti. La preoccupazione resta alta a Castellabate, ma in tutto il Cilento, per una cadenza di furti ormai disarmante.