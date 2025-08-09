Castellabate, sventato furto in località San Leo: ladri messi in fuga da residente

Ladri messi in fuga in località San Leo, nel Comune di Castellabate. Questa notte, intorno alle ore 2.00, una banda di malviventi, a bordo di un suv Mercedes di colore grigio, hanno cercato di mettere a segno un furto all’interno di un’abitazione. Gli stessi, hanno prima parcheggiato l’auto nei paraggi e successivamente, indossando i passamontagna, si sono avvicinati al cancello e alle vetture di una casa diventata il bersaglio da svaligiare.

La fuga

I ladri sono stati messi in fuga proprio dal proprietario dell’abitazione, un giovane residente della zona, che insospettito dai rumori ha immediatamente lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Agropoli che hanno raccolto tutte le testimonianze dei presenti e acquisito ulteriori elementi. Secondo quanto emerso, lo stesso suv sarebbe stato già segnalato anche in diverse aree del Cilento per episodi simili. Proseguono, dunque, le indagini delle forze dell’ordine nel tentativo di individuare la vettura ed identificare i malviventi.