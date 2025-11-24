Castellabate, successo per il Premio Nazionale Pianese: tra emozioni e riconoscimenti

Tante emozioni per l’ottava edizione del Premio Nazionale Antonio Pianese che per il secondo anno consecutivo si è tenuto a Castellabate, organizzato dall’Associazione Cilento Verde Blu.

I premiati

Il riconoscimento è assegnato a persone, comunità, organizzazioni e istituzioni che si sono distinte nella solidarietà e nell’impegno umanitario a favore delle persone con disabilità, contro le mafie e la violenza di genere.

Tanti gli ambiti premiati durante la cerimonia di Villa Matarazzo: Fondazione Giancarlo Siani, Piera Aiello, Luca Abete, Ageop Ricerca di Bologna, Nicola Marzolino, Marta Russo, Telefono Rosa, Associazione il Ponte di Stio e l’Ente e la comunità tutta di Castellabate.

La soddisfazione del sindaco

Grande soddisfazione per il riconoscimento ricevuto è stata espressa proprio dal Sindaco del borgo di Benvenuti al Sud, Marco Rizzo: “Il cuore di Castellabate è davvero grande e questo premio va a tutti.

Sono tante le iniziative che ci hanno visto in prima linea in questi anni a partire dalla Vacanza del Sorriso per le famiglie con bambini oncoematologici di tutta Italia che ogni anno vede coinvolta l’Amministrazione e tantissimi volontari nel segno della solidarietà più sincera”.