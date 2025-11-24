Castellabate, successo per il Premio Nazionale Pianese: tra emozioni e riconoscimenti

Il riconoscimento è assegnato a persone, comunità, organizzazioni e istituzioni che si sono distinte nella solidarietà e nell'impegno umanitario a favore delle persone con disabilità, contro le mafie e la violenza di genere

A cura di Manuel Chiariello

Tante emozioni per l’ottava edizione del Premio Nazionale Antonio Pianese che per il secondo anno consecutivo si è tenuto a Castellabate, organizzato dall’Associazione Cilento Verde Blu.

I premiati

Il riconoscimento è assegnato a persone, comunità, organizzazioni e istituzioni che si sono distinte nella solidarietà e nell’impegno umanitario a favore delle persone con disabilità, contro le mafie e la violenza di genere.

Tanti gli ambiti premiati durante la cerimonia di Villa Matarazzo: Fondazione Giancarlo Siani, Piera Aiello, Luca Abete, Ageop Ricerca di Bologna, Nicola Marzolino, Marta Russo, Telefono Rosa, Associazione il Ponte di Stio e l’Ente e la comunità tutta di Castellabate.

Leggi anche:

Affluenza record e traffico in tilt per l’accensione delle luci del Cilento Outlet: inaugurato il Villaggio di Babbo Natale, tra i più grandi d’Italia

La soddisfazione del sindaco

Grande soddisfazione per il riconoscimento ricevuto è stata espressa proprio dal Sindaco del borgo di Benvenuti al Sud, Marco Rizzo: “Il cuore di Castellabate è davvero grande e questo premio va a tutti.

Sono tante le iniziative che ci hanno visto in prima linea in questi anni a partire dalla Vacanza del Sorriso per le famiglie con bambini oncoematologici di tutta Italia che ogni anno vede coinvolta l’Amministrazione e tantissimi volontari nel segno della solidarietà più sincera”.

Continua a leggere su InfoCilento.it

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Furgone in fiamme

Paura ai seggi di Caggiano: furgone in fiamme, il sindaco spegne l’incendio con un estintore

Attimi di tensione ai seggi elettorali. Il primo cittadino Modesto Lamattina è…

Museo di Eboli

“Clitennestra o del crimine”: al Museo Archeologico di Eboli un monologo contro la violenza di genere

Appuntamento sabato 29 novembre 2025, alle ore 17.00 presso il Museo archeologico…

Agropoli

“Natale delle Meraviglie”: Agropoli si accende di luci, musica e tradizioni

La Città si prepara a vivere un Natale condiviso e ricco di…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79