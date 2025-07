Castellabate: stop ad attività edilizia durante il periodo estivo, arriva l’ordinanza del sindaco

Il sindaco di Castellabate, Marco Rizzo, ha emano un’ordinanza per la sospensione di qualsiasi attività edilizia nel periodo compreso tra il 18 luglio (incluso) e il 31 agosto, nel centro storico e zone residenziali.

Il provvedimento

Il provvedimento sindacale, vieta in modo assoluto – pur in presenza di un valido titolo abilitativo quale Permesso di Costruire, SCIA, CILAS, ecc nonché nelle diverse ipotesi di edilizia libera – lo svolgimento di qualsiasi attività edilizia nei seguenti periodi: in qualsiasi ora, nelle zone territoriali omogenee A e B del vigente piano regolatore generale (centri storici e zone residenziali), nel periodo compreso tra il 18 luglio e il 31 agosto di ogni anno; e in qualsiasi ora nelle giornate di domenica di tutto l’anno; in qualsiasi ora dei giorni festivi di tutto l’anno; in qualsiasi ora nei giorni festivi e prefestivi di Natale, Capodanno, Pasqua, Lunedì in Albis, nonché il 17 febbraio in onore dei festeggiamenti di San Costabile Gentilcore.

Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, è fatto divieto di svolgere la sola attività edilizia che preveda l’uso di utensili o macchinari particolarmente rumorosi nei seguenti periodi ed orari: periodo estivo, dalle ore 14.00 alle ore 17.00 e dalle ore 20.00 alle ore 8.00; e nel restante periodo dell’anno, dalle 20.00 alle 7.00. L’obiettivo rimane quello di garantire a chiunque si trovi sul territorio comunale durante il periodo estivo un ambiente tranquillo e decoroso, lontano dai rumori prodotti da attività edile; le violazioni alla presente ordinanza saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.