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Castellabate, sicurezza 2.0: attivo il nuovo varco ZTL in Piazza Lucia

Castellabate potenzia la sicurezza: installato il nuovo varco elettronico ZTL in Piazza Lucia a Santa Maria. Più telecamere e monitoraggio costante per tutelare residenti e turisti

Manuel Chiariello
Santa Maria di Castellabate

Novità per la viabilità e la sicurezza del territorio nel Comune di Castellabate. È stato installato, e sarà attivo nei prossimi giorni, un nuovo varco elettronico di accesso alla ZTL in Piazza Lucia, cuore pulsante della frazione marina di Santa Maria. Il sistema è dotato di tecnologie per la rilevazione automatica e telecamere di videosorveglianza di ultima generazione.

Potenziamento dei controlli e tutela del territorio

L’intervento rientra nel piano di potenziamento dei controlli sul territorio da parte dell’Amministrazione Comunale, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e una migliore gestione della viabilità, soprattutto nelle aree più sensibili. Ulteriori telecamere di videosorveglianza sono state installate anche in altri punti comunali strategici.

Monitoraggio h24 per residenti e turisti

Il nuovo sistema consentirà un monitoraggio più efficace degli accessi veicolari, contribuendo a tutelare residenti, pedoni e attività commerciali. Grazie alla presenza dell’”occhio elettronico”, sarà possibile vigilare con una presenza più massiccia in una delle zone più frequentate e popolate da cittadini e turisti, con l’obiettivo di mitigare ogni azione non rispettosa delle regole e garantire l’ordine pubblico.

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