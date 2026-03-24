Castellabate si prepara a dare il benvenuto ai nuovi nati del 2025: sabato la cerimonia

L’Amministrazione Comunale di Castellabate organizza la tradizionale cerimonia di benvenuto ai nuovi nati, un appuntamento che si rinnova di anno in anno e che rappresenta un momento simbolico e significativo per l’intera comunità. L’iniziativa, dedicata ai bambini nati nel corso dell’anno 2025, si svolgerà sabato 28 marzo alle ore 15:00 presso Villa Matarazzo, a Santa Maria di Castellabate, nella Sala del Museo del Paesaggio e della Natura.

L’iniziativa

La manifestazione nasce con l’obiettivo di accogliere ufficialmente i nuovi cittadini, condividendo con le famiglie un momento di festa e di partecipazione che rafforza il senso di appartenenza alla comunità. Nel corso della cerimonia l’Amministrazione comunale consegnerà un ricordo simbolico ai piccoli e ai loro genitori, come segno di augurio per il futuro e di vicinanza alle famiglie.

Le dichiarazioni

“La cerimonia di benvenuto ai nuovi nati è ormai una tradizione molto sentita per il nostro Comune. Accogliere i bambini che nascono nella nostra comunità significa guardare al futuro con fiducia e responsabilità. È un momento semplice ma carico di significato, che ci permette di condividere con le famiglie la gioia per una nuova vita e di ribadire l’impegno dell’Amministrazione nel sostenere le politiche a favore della famiglia e dell’infanzia”, afferma il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.

“Questa cerimonia rappresenta un gesto di attenzione verso le famiglie e verso i più piccoli, che sono il cuore della nostra comunità. Ogni anno rinnoviamo questo appuntamento con grande emozione, perché crediamo che accogliere i nuovi nati significhi rafforzare il legame tra cittadini e istituzioni. Continueremo a promuovere iniziative che mettano al centro le persone, il sostegno alla genitorialità e il valore della comunità”, conclude l’Assessore alle Politiche Sociali, Marianna Carbutti.