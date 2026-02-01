Castellabate: si candida a diventare “Capitale italiana del mare 2026”

Il Comune di Castellabate si candida a diventare “Capitale italiana del mare” per l’anno 2026. L’Ente, con delibera di giunta, ha aderito all’Avviso Pubblico del 22.11.2025 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche del Mare, per la presentazione della candidatura ufficiale di Castellabate.

La candidatura

La candidatura per il conferimento del titolo di “Capitale italiana del mare” 2026 è aperta a tutti i Comuni costieri del territorio nazionale. Al Comune annualmente designato è prevista la concessione del contributo di 1 milione di euro, che sarà utilizzato per il finanziamento del programma delle attività di promozione della cultura marittima.

Il titolo

Il titolo di “Capitale italiana del mare” istituito con decreto del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in data 4 novembre 2025, mira a favorire progetti, iniziative e attività di valorizzazione e fruizione della cultura italiana del mare, anche attraverso forme di confronto e di competizione tra le diverse realtà territoriali marittime, tenendo conto di tutte le componenti dell’economia marittima e avendo riguardo alla valorizzazione e alla conoscenza del mare, alla biodiversità e all’uso sostenibile delle risorse marine.