Castellabate, scoperti a gettare rifiuti illeciti: coppia individuata dalla Polizia Locale

A segnalare l’increscioso accaduto è stato il consigliere comunale Gianmarco Rodio

Manuel Chiariello

Episodio di abbandono illecito di rifiuti nel territorio di Castellabate. Nel corso dell’ultimo weekend una coppia, non del posto ma proveniente da uno dei comuni limitrofi, è stata sorpresa mentre scaricava sacchi pieni di immondizia nei pressi dell’area boschiva Castelsandra, una delle aree naturalistiche più sensibili della zona.

La denuncia

A segnalare l’increscioso accaduto è stato il consigliere comunale Gianmarco Rodio, che si è imbattuto nella scena e ha provveduto immediatamente a documentare l’accaduto. Le immagini e la testimonianza sono state inoltrate alla Polizia Locale, che ha avviato tutte le verifiche del caso.

Gli agenti, guidati dal neo comandante Alberto Giorgio, grazie alle informazioni raccolte e a ulteriori accertamenti sono riusciti a rintracciare e identificare le due persone coinvolte. Per loro è scattata una segnalazione e sono ora in corso di attuazione tutte le procedure e sanzioni previste dalla normativa in materia di abbandono di rifiuti.

Leggi anche:

Castellabate, insediata la nuova Commissione di Riserva dell’Area Marina Protetta: alla guida Pamela Di Nome
Condividi questo articolo
Articolo precedente Sala Consilina Sala Consilina: via libera al progetto per la messa in sicurezza dal rischio idrogeologico, ecco gli interventi
Nessun commento